У мережі з'явилося відео, як у Каліфорнії долають снігові замети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У горах Каліфорнії (США), поблизу озера Тахо, випало десять футів снігу (понад три метри). Користувачі соцмереж діляться відеозаписами, як комунальні служби штату долають наслідки негоди, передає УНН з посиланням на ABC News.
Так, на відео видно, як снігоприбиральна машина зачищає дорогу, вкриту понад трьома метрами снігу.
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Відзначимо, що зазвичай клімат в Каліфорнії м’ягкий. Тут сонце світить 350 днів на рік, а температура взимку сягає 15 градусів вище нуля.
Однак через кілька кліматичних зон погода у регіоні буває достатньо мінливою.