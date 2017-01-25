У мережі з'явилося відео, як у Каліфорнії долають снігові замети

Так, на відео видно, як снігоприбиральна машина зачищає дорогу, вкриту понад трьома метрами снігу.

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Відзначимо, що зазвичай клімат в Каліфорнії м’ягкий. Тут сонце світить 350 днів на рік, а температура взимку сягає 15 градусів вище нуля.

Однак через кілька кліматичних зон погода у регіоні буває достатньо мінливою.