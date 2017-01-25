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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети появилось видео, как в Калифорнии преодолевают снежные заносы

В сети появилось видео, как в Калифорнии преодолевают снежные заносы

Киев • УНН

 • 10013 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В горах Калифорнии (США), вблизи озера Тахо, выпало десять футов снега (более трех метров). Пользователи соцсетей делятся видеозаписями, как коммунальные службы штата преодолевают последствия непогоды, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Так, на видео видно, как снегоуборочная машина зачищает дорогу, покрытую более чем тремя метрами снега.

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Отметим, что обычно климат в Калифорнии мягкий. Здесь солнце светит 350 дней в году, а температура зимой достигает 15 градусов выше нуля.

Однако из-за нескольких климатических зон погода в регионе бывает достаточно изменчивой.

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