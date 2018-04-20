У мережі з'явилося відео будівництва Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У мережі з'явилося нове відео, де видно стан дороги, що веде до Кримського мосту. Відео було розміщене на YouTube-каналі KIRSTAR, передає УНН.
На ділянці дороги, що веде до мосту, ведуться активні будівельні роботи. Відзначається, що на трасі встановлені металеві відбійники і освітлення.
Як повідомляв УНН, втрати України від будівництва і подальшого введення в експлуатацію Керченської переправи обчислюються десятками мільйонів гривень.
Нагадаємо, запуск руху через Керченську протоку по Кримському мосту, який будує Росія до анексованого Криму, буде проходити в два етапи, повідомляється на сайті Мінтрансу РФ.