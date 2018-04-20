В сети появилось видео строительства Керченского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Крымскому мосту. Видео было размещено на YouTube-канале KIRSTAR, передает УНН.
На участке дороги, ведущей к мосту, ведутся активные строительные работы. Отмечается, что на трассе установлены металлические отбойники и освещение.
Как сообщал УНН, потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен.
Напомним, запуск движения через Керченский пролив по Крымскому мосту, который строит Россия к аннексированному Крыму, будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранса РФ.