У мережі з'явилось відео теракту в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У мережі Інтернет з'явилось відео теракту в Єрусалимі, передає УНН з посиланням на Dailymail.
Так, у неділю 8 січня вантажівка наїхала на групу солдатів на тротуарі у місці для прогулянок.
Внаслідок нападу загинуло четверо людей, ще 15 поранені.
У поліції не сумніваються, що напад був терактом. Водій автомобіля був застрелений під час нападу.
Як повідомляв УНН, за словами посла України в Державі Ізраїль Геннадія Надоленка, вантажівкою керував араб, який мав ізраїльське посвідчення особи.
Нагадаємо, за попередніми даними, українців серед постраждалих у теракті немає.