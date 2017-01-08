У мережі з'явилось відео теракту в Єрусалимі

Так, у неділю 8 січня вантажівка наїхала на групу солдатів на тротуарі у місці для прогулянок.

Внаслідок нападу загинуло четверо людей, ще 15 поранені.

У поліції не сумніваються, що напад був терактом. Водій автомобіля був застрелений під час нападу.

Як повідомляв УНН, за словами посла України в Державі Ізраїль Геннадія Надоленка, вантажівкою керував араб, який мав ізраїльське посвідчення особи.

Нагадаємо, за попередніми даними, українців серед постраждалих у теракті немає.