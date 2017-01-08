В сети появилось видео теракта в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В сети Интернет появилось видео теракта в Иерусалиме, передает УНН со ссылкой на Dailymail.
Так, в воскресенье 8 января грузовик наехал на группу солдат на тротуаре в месте для прогулок.
В результате нападения погибли четыре человека, еще 15 ранены.
В полиции не сомневаются, что нападение было терактом. Водитель автомобиля был застрелен во время нападения.
Как сообщал УНН, по словам посла Украины в Государстве Израиль Геннадия Надоленко, грузовиком управлял араб, который имел израильское удостоверение личности.
Напомним, по предварительным данным, украинцев среди пострадавших в теракте нет.