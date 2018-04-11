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У мережі з'явилось перше відео з Юлією Скрипаль після виписки

У мережі з'явилось перше відео з Юлією Скрипаль після виписки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У мережі з'явилось відео з донькою екс-полковника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля Юлією після того, як її виписали з лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Sun.

Так, на кадрах відео видно, як жінка покидає лікарню в супроводі озброєної охорони. Обличчя жінки не видно.
Нагадаємо, у вівторок після виписки з лікарні Юлію Скрипаль, яку на початку березня разом з батьком - колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем отруїли, під охороною доправили з госпіталю в британському місті Солсбері до лікарні на території військової бази.



Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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