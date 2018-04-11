У мережі з'явилось перше відео з Юлією Скрипаль після виписки

Так, на кадрах відео видно, як жінка покидає лікарню в супроводі озброєної охорони. Обличчя жінки не видно.

Нагадаємо, у вівторок після виписки з лікарні Юлію Скрипаль, яку на початку березня разом з батьком - колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем отруїли, під охороною доправили з госпіталю в британському місті Солсбері до лікарні на території військової бази.







Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.