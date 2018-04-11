В сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль после выписки

Так, на кадрах видео видно, как женщина покидает больницу в сопровождении вооруженной охраны. Лицо женщины не видно.



Напомним, во вторник после выписки из больницы Юлию Скрипаль, которую в начале марта вместе с отцом - бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем отравили, под охраной доставили из госпиталя в британском городе Солсбери в больницу на территории военной базы.







Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.