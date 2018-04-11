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В сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль после выписки

В сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль после выписки

Киев  •  УНН

 • 12300 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В сети появилось видео с дочерью экс-полковника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля Юлией после того, как ее выписали из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Sun.

Так, на кадрах видео видно, как женщина покидает больницу в сопровождении вооруженной охраны. Лицо женщины не видно.

Напомним, во вторник после выписки из больницы Юлию Скрипаль, которую в начале марта вместе с отцом - бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем отравили, под охраной доставили из госпиталя в британском городе Солсбери в больницу на территории военной базы.



Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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