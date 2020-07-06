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У мережі за дорого скуповують коньяк виробництва СРСР

У мережі за дорого скуповують коньяк виробництва СРСР

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Українці можуть вигідно продати коньяк виробництва СРСР. Пропозиції викупити подібний товар розміщують в інтернеті компанії і приватні особи, передає УНН.

Відзначається, що для цього достатньо зробити якомога якісніші фото своєї пляшки напою, його упаковки і етикетки, та, можливо, сертифікатів якості напою (якщо є).

Зв'язатися з потенційним покупцями "антикваріату" пропонують безпосередньо за опублікованими номерами телефонів.

В середньому, усі скупники алкоголю часів СРСР обіцяють оперативно провести оцінку товару - протягом всього 5-15 хвилин.

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"Щоб розуміти, як формується ціна хороших алкогольних напоїв потрібно пам'ятати, що коньяк солідного віку недешевий, але вище ціна у того напою, якого немає у вільному продажі", - наголошується в подібних оголошеннях.

Найбільш затребуваним є коньяк дев'ятнадцятого і двадцятого століть.

Остаточна ціна напою формується з наступних аспектів: зовнішній вигляд пляшки й її збереження, і справжність документів.

Найдорожче в українців обіцяють купити наступні ТМ коньяку: "Дойна", "Ювілейний 60 років", "Наїрі", "Варсквлаві", "Біла лелека", "Ювілейний 40 років", "Ювілейний 50 років", "Дігомі СРСР", "Вірменія", "Еніселі СРСР", "Двін", "Святковий", "Ахтамар", "Варцихе СРСР", "Вардазія СРСР".

Нагадаємо, як писав УНН, українці вважають за краще коньяк українського виробництва, його купують частіше і більше, ніж напої іноземного виробництва.

Додамо, що згідно з дослідженням ММІ Україна, найпопулярнішими (знаваними) ТМ українського коньяку сьогодні є: "Шустов", "Koktebel, "Таврія".

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