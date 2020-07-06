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В сети за дорого скупают коньяк производства СССР

В сети за дорого скупают коньяк производства СССР

Киев  •  УНН

 • 46063 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинцы могут выгодно продать коньяк производства СССР. Предложения выкупить подобный товар размещают в интернете компании и частные лица, передает УНН.

Отмечается, что для этого достаточно сделать как можно более качественные фото своей бутылки напитка, его упаковки и этикетки, и, возможно, сертификатов качества напитка (если есть).

Связаться с потенциальным покупателями "антиквариата" предлагают непосредственно по опубликованным телефонам.

В среднем, все скупщики алкоголя времен СССР обещают оперативно провести оценку товара - в течение всего 5-15 минут.

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"Чтобы понимать, как формируется цена хороших алкогольных напитков нужно помнить, что коньяк солидного возраста дорог, но выше цена у того напитка, которого нет в свободной продаже", - отмечается в подобных объявлениях.

Самым востребованным является коньяк девятнадцатого и двадцатого веков.

Окончательная цена напитка формируется из следующих аспектов: внешний вид бутылки и ее сохранение, и подлинность документов.

Дороже у украинцев обещают купить следующие ТМ коньяка: "Дойна", "Юбилейный 60 лет", "Наири", "Варсквлави", "Белый аист", "Юбилейный 40 лет", "Юбилейный 50 лет", "Дигоми СССР", "Армения", "Энисели СССР", "Двин", "Праздничный", "Ахтамар", "Варцихе СССР", "Вардазия СССР".

Напомним, как писал УНН, украинцы предпочитают коньяк украинского производства, его покупают чаще и больше, чем напитки иностранного производства.

Добавим, что согласно исследованию ММИ Украины, самыми популярными (знаваемыми) ТМ украинского коньяка сегодня являются: "Шустов", "Koktebel , "Таврия".

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