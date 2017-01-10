У мережі стартував міжнародний флешмоб “United Ukraine”

“Це вже третій флешмоб „United Ukraine“ який ми організовуємо до Дня Соборності України. Його мета — показати, що люди в Україні та багатьох країнах за її межами не байдужі до нашої держави та підтримують її єдність. Це особливо важливо у важкі часи війни на сході України та інформаційної війни проти нашої держави з боку Росії” — поділився координатор флешмобу Олексій Захарченко.

У 2016 році у флешмобі взяли участь понад 15 000 учасників із 68 країн світу та 117-ти населених пунктів в Україні. До флешмобу долучились Президент України Петро Порошенко, Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет, Генеральний Секретар Світового Конгресу Українців Стефан Романів, Міністр Закордонних справ України Павло Клімкін, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, народні депутати України, депутати Європарламенту та багато інших.

Цього року організатори ставлять собі за мету закцентувати увагу акції на території України та тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Планується залучити учасників з 200 населених пунктів в Україні та понад 40 країн світу.

22 січня організатори флешмобу проведуть публічну акцію в м. Києві, на якій презентують журналістам та громадськості роздруковані фото з учасниками флешмобу з різних країн світу та куточків України.

Довідка: 22 січня — величний день в історії України. 1919 року на Софіївській площі у Києві був проголошений Акт возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки.