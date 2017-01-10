В сети стартовал международный флешмоб "United Ukraine"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Ко Дню Соборности Украины стартовал третий международный флешмоб "United Ukraine". Участником флешмоба может стать каждый, кто поддерживает Украину, стремится к ее единству и прекращению военной агрессии со стороны России, передает УНН со ссылкой на общественную организацию "Ukrainians".
"Это уже третий флешмоб" United Ukraine ", который мы организуем ко Дню Соборности Украины. Его цель - показать, что люди в Украине и многих странах за ее пределами не безразличны к нашему государству и поддерживают его единство. Это особенно важно в тяжелые времена войны на востоке Украины и информационной войны против нашего государства со стороны России ", - поделился координатор флешмоба Алексей Захарченко.
В 2016 году в флешмобе приняли участие более 15 тыс. участников из 68 стран мира и 117-ти населенных пунктов в Украине. К флешмобу присоединились Президент Украины Петр Порошенко, Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет, Генеральный Секретарь Всемирного Конгресса Украинцев Стефан Романов, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, народные депутаты Украины, депутаты Европарламента и многие другие.
В этом году организаторы ставят своей целью акцентировать внимание акции на территории Украины и временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Планируется привлечь участников из 200 населенных пунктов в Украине и более 40 стран мира.
22 января организаторы флешмоба проведут публичную акцию в г. Киеве, на которой представят журналистам и общественности распечатанные фото с участниками флешмоба из разных стран мира и уголков Украины.
Справка: 22 января - величественный день в истории Украины. 1919 года на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В этот день также принято вспоминать иное событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость Украинской Народной Республики.