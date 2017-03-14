У мережі показали проект селища Євробачення-2017 у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У мережі Інтернет оприлюднили фотографії проекту селища Євробачення-2017, яке працюватиме у Києві в травні. Світлини оприлюднила журналістка Олена Ремовська у Twitter, передає УНН.
На світлині проекту селища показано, що воно розташується на вулиці Хрещатик у центрі Києва і розпочнеться від рогу вулиць Богдана Хмельницького і Хрещатика.
Розміщення сцени на проекті планується поблизу ЦУМа. Тут же, як показано, розмістять гримерні для артистів.
Безпосередньо перед сценою розміститься фан-зона, відразу після неї - зона кейтерингу. Неподалік, з лівого боку від сцени, згідно з проектом, розмістять зону для куріння і вбиральні.
Також планується зона для спонсорів - як національних, так і іноземних.
Відповідно до оприлюдненого проекту, з обох боків від сцени буде розміщено екран і динаміки. Також показано, що екран заплановано розмістити і в районі перетину вулиць Хрещатик і Прорізна.
Також журналістка розповіла, що локацією церемонії відкриття Євробачення2017 7 травня стане площа Конституції і Маріїнський палац. З її слів, червона доріжка буде сягати 265 метрів.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.
4-14/05 на Хрещатику працюватиме Eurovision Village #євробачення2017 pic.twitter.com/AsarHJUel0— Olena Removska (@o_removska) 14 березня 2017 р.