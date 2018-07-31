Біля Мелітополя затримали вбивцю Олешка – активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Вбивцю бердянського громадського активіста Віталія Олешка затримали у Мелітополі. Про це повідомляє активіст Семен Кабакаєв у Фейсбук, передає УНН.
"Зараз біля Мелітополя був затриманий вбивця "Сармата". Подробиці трохи пізніше", - написав Кабакаєв.
Нагадаємо, бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план "Сирена". Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).