Біля Мелітополя затримали вбивцю Олешка – активіст

"Зараз біля Мелітополя був затриманий вбивця "Сармата". Подробиці трохи пізніше", - написав Кабакаєв.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план "Сирена". Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).