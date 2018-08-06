У Мелітополі взяли під варту підозрюваного у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Суд м.Мелітополь взяв під варту підозрюваного в умисному вбивстві з вогнепальної зброї 44-річного чоловіка. Про це повідомив відділ комунікацій у Запорізькій області, передає УНН.
"Завдяки ряду проведених оперативно-розшукових заходів, 3 серпня працівники кримінального блоку, встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його. Останній переховувався у знайомого в місті Мелітополь. Мелітопольським міськрайонним судом 4 серпня зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Як нагадали у поліції, 30 липня близько 21:30 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлено чоловіка з тілесними ушкодженнями в області грудної клітини. Від отриманих травм потерпілий помер.
Поліцейськими було встановлено особу померлого. Ним виявився мешканець Мелітополя 1974 року народження.
У ході досудового розслідування, встановлено, що 30 липня близько 20:30 на вулиці Університетській в Мелітополі між потерпілим та невідомим чоловіком на ґрунті неприязнених відносин виникла сварка. Під час якої зловмисник вдарив потерпілого в обличчя, а потім вистрелив з вогнепальної зброї в область грудної клітини.
У результаті кропіткої роботи співробітників кримінальної поліції, було встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв мешканець Мелітополя 1990 року народження. Йому заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину та оголосили у розшук.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
У відділі комунікацій у Запорізькій області відзначають, що з початку року 52 особам на території регіону було повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, 31 липня у Мелітополі затримали вбивцю бердянського громадського активіста Віталія Олешка.