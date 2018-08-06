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В Мелитополе взяли под стражу подозреваемого в убийстве

В Мелитополе взяли под стражу подозреваемого в убийстве

Киев  •  УНН

 • 10408 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Суд г.Мелитополь взял под стражу подозреваемого в умышленном убийстве из огнестрельного оружия 44-летнего мужчины. Об этом сообщил отдел коммуникаций в Запорожской области, передает УНН.

“Благодаря ряду проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 3 августа работники криминального блока, установили место нахождения подозреваемого и задержали его. Последний скрывался у знакомого в городе Мелитополь. Мелитопольским городским судом 4 августа злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Как напомнили в полиции, 30 июля около 21:30 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставлен мужчина с телесными повреждениями в области грудной клетки. От полученных травм пострадавший скончался.

Полицейскими была установлена ​​личность погибшего. Им оказался житель Мелитополя 1974 года.

В ходе досудебного расследования установлено, что 30 июля около 20:30 на улице Университетской в ​​Мелитополе между потерпевшим и неизвестным мужчиной на почве неприязненных отношений возникла ссора. Во время которой злоумышленник ударил потерпевшего в лицо, а затем выстрелил из огнестрельного оружия в область грудной клетки.

В результате кропотливой работы сотрудников криминальной полиции, было установлено, что уголовное преступление совершил житель Мелитополя 1990 года рождения. Ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступления и объявили в розыск.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В отделе коммуникаций в Запорожской области отмечают, что с начала года 52 лицам на территории региона было сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств.

Напомним, 31 июля в Мелитополе задержали убийцу Бердянского общественного активиста Виталия Олешко.

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