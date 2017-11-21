У Мексиці вбили нещодавно обраного мера міста

Зазначається, що озброєні бандити оточили будинок мера і зажадали, щоб він вийшов на вулицю. Коли Баена відмовився вийти, злочинці зламали двері і увірвалися всередину. Зловмисники вбили чиновника і його трьох охоронців.

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Сантана Баена був обраний головою міста від партії "Новий альянс" і повинен був вступити в цю посаду 31 грудня.

Нагадаємо, у Мексиці невідомі зловмисники вбили начальника поліції міста Селая і одного з його охоронців.