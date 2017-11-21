У Мексиці вбили нещодавно обраного мера міста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У мексиканському штаті Веракрус група злочинців вбила недавно обраного мера міста Ідальготітлан Сантану Круза Баена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Quadratin.
Зазначається, що озброєні бандити оточили будинок мера і зажадали, щоб він вийшов на вулицю. Коли Баена відмовився вийти, злочинці зламали двері і увірвалися всередину. Зловмисники вбили чиновника і його трьох охоронців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мексиці застрелили журналіста через статті про наркомафію
Сантана Баена був обраний головою міста від партії "Новий альянс" і повинен був вступити в цю посаду 31 грудня.
Нагадаємо, у Мексиці невідомі зловмисники вбили начальника поліції міста Селая і одного з його охоронців.