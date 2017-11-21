В Мексике убили недавно избранного мэра города

Отмечается, что вооруженные бандиты окружили дом мэра и потребовали, чтобы он вышел на улицу. Когда Баена отказался выйти, преступники взломали дверь и ворвались внутрь. Злоумышленники убили чиновника и его трех охранников.

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Сантана Баена был избран главой города от партии "Новый альянс" и должен был вступить в эту должность 31 декабря.

Напомним, в Мексике неизвестные злоумышленники убили начальника полиции города Селая и одного из его охранников.