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У Мексиці на популярному курорті менш ніж за дві доби сталось 14 вбивств

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У найпопулярнішому мексиканському курортному місті Канкун на початку цього місяця сталась рекордна кількість убивств за добу, передає УНН з посиланням на Newsweek.

Лише протягом 4 квітня було вбито дев'ять осіб – це майже вдвічі більше, ніж минулий рекорд, який становив п'ять убивств за добу. У сумі ж за 36 годин вбили 14 людей, повідомляє видання Noticaribe.

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11 квітня повідомлялось про знайдений труп жінки віком молодше 40 років, якій натягнули мотузку на шию. Поряд з жінкою знайшли записку з написом: "Іди в пекло". Ці записки, залишені біля тіл, називають "narco mantas" і часто використовуються картелями.

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