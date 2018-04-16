В Мексике на популярном курорте менее чем за двое суток произошло 14 убийств

Только в течение 4 апреля было убито девять человек - это почти вдвое больше, чем прошлый рекорд, который составлял пять убийств в сутки. В сумме же за 36 часов убили 14 человек, сообщает издание Noticaribe.

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11 апреля сообщалось о найденном трупе женщины в возрасте до 40 лет, которой натянули веревку на шею. Рядом с женщиной нашли записку с надписью: "Иды в ад". Эти записки, оставленные возле тел, называют "narco mantas" и часто используются картелями.