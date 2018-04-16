В Мексике на популярном курорте менее чем за двое суток произошло 14 убийств

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 21339 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 57405 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 100027 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 109668 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 116964 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 129625 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145294 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 191008 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157313 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В Мексике на популярном курорте менее чем за двое суток произошло 14 убийств

В Мексике на популярном курорте менее чем за двое суток произошло 14 убийств

Киев  •  УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В популярном мексиканском курортном городе Канкун в начале этого месяца произошло рекордное количество убийств в сутки, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Только в течение 4 апреля было убито девять человек - это почти вдвое больше, чем прошлый рекорд, который составлял пять убийств в сутки. В сумме же за 36 часов убили 14 человек, сообщает издание Noticaribe.

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11 апреля сообщалось о найденном трупе женщины в возрасте до 40 лет, которой натянули веревку на шею. Рядом с женщиной нашли записку с надписью: "Иды в ад". Эти записки, оставленные возле тел, называют "narco mantas" и часто используются картелями.

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