У Мексиці - масштабна смертельна ДТП

Деталі

За попередніми даними, в ДТП з автобусом було розбито не менше 8 транспортних засобів, де було 2 автівки таксі. В одному з автомобілів була жінка з маленькою дитиною, вони отримали серйозні пошкодження і були госпіталізовані.

#AccidenteVial Al menos 3 fallecidos y 6 heridos de gravedad tras el accidente en el bulevar #Xalapa - #Banderilla en #Veracruz



Un autobus de pasajeros se quedo sin frenos y arrolló 4 vehículos. Después se incendió y los oasakeros fueron evacuados #Oaxaca #CDMX #Tuxtepec pic.twitter.com/8pTQI89ZUl

— panoramarevista Mx "Las noticias a la mano" (@panoramarevista) September 21, 2021

Нагадаємо

За вихідні на Київщині сталося понад 110 ДТП, є жертви.