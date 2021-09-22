У Мексиці - масштабна смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Мексиці автобус влетів у 4 автівки через несправність гальм. Внаслідок дві людини загинули, 14 постраждали. Про це пише УНН з посиланням на E-Consulta.
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За попередніми даними, в ДТП з автобусом було розбито не менше 8 транспортних засобів, де було 2 автівки таксі. В одному з автомобілів була жінка з маленькою дитиною, вони отримали серйозні пошкодження і були госпіталізовані.
#AccidenteVial Al menos 3 fallecidos y 6 heridos de gravedad tras el accidente en el bulevar #Xalapa - #Banderilla en #Veracruz
Un autobus de pasajeros se quedo sin frenos y arrolló 4 vehículos. Después se incendió y los oasakeros fueron evacuados #Oaxaca #CDMX #Tuxtepec pic.twitter.com/8pTQI89ZUl
Нагадаємо
За вихідні на Київщині сталося понад 110 ДТП, є жертви.