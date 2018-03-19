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У Меджлісі заявили про тотальну неучасть кримських татар у "виборах" президента РФ

У Меджлісі заявили про тотальну неучасть кримських татар у "виборах" президента РФ

Київ • УНН

 • 9185 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Меджліс кримськотатарського народу заявив про тотальну неучасть кримськотатарського народу в нелегітимних виборах президента РФ в окупованому Криму. Про це в Facebook повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН

"Меджліс кримськотатарського народу із вдячністю відзначає тотальну неучасть кримськотатарського народу в незаконних виборах 18 березня 2018 року, організованих в Криму російськими окупантами", - заявив Чубаров.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму.

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