У Меджлісі заявили про тотальну неучасть кримських татар у "виборах" президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Меджліс кримськотатарського народу заявив про тотальну неучасть кримськотатарського народу в нелегітимних виборах президента РФ в окупованому Криму. Про це в Facebook повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Меджліс кримськотатарського народу із вдячністю відзначає тотальну неучасть кримськотатарського народу в незаконних виборах 18 березня 2018 року, організованих в Криму російськими окупантами", - заявив Чубаров.
Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму.