У Меджлісі заявили про тотальну неучасть кримських татар у "виборах" президента РФ

"Меджліс кримськотатарського народу із вдячністю відзначає тотальну неучасть кримськотатарського народу в незаконних виборах 18 березня 2018 року, організованих в Криму російськими окупантами", - заявив Чубаров.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму.