В Меджлисе заявили о тотальном неучастии крымских татар в "выборах" президента РФ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Меджлис крымскотатарского народа заявил о тотальном неучастии крымскотатарского народа в нелегитимных выборах президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.