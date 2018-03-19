В Меджлисе заявили о тотальном неучастии крымских татар в "выборах" президента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Меджлис крымскотатарского народа заявил о тотальном неучастии крымскотатарского народа в нелегитимных выборах президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.
"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами", - заявил Чубаров.
Напомним, Европейский союз не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму.