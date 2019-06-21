У мечеті Багдада вибух: загинуло семеро, понад 20 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У результаті вибуху у п'ятницю у шиїтській мечеті у східній частині Багдада загинули семеро людей, більше 20 поранені. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції, передає УНН.
Так, вибух стався в районі Баладіят. Джерело в поліції повідомило, що для нападу використовувався або пояс смертника, або саморобний вибуховий пристрій.
Жодне угруповання поки не взяло відповідальності за подію.
Джерело повідомило, що кількість загиблих, як очікується, зросте, оскільки багато поранених перебувають у тижкому стані.
Як повідомляв УНН, район поблизу посольства США в Багдаді зазнав ракетного обстрілу.