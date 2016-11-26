У Маямі вийшли на вулиці для святкування смерті Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Мігранти з Куби, які проживають у Флориді, не приховують радості з приводу смерті кубинського лідера Фіделя Кастро, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, жителі Маямі привітали новину про смерть кубинського лідера Фіделя Кастро. Вказано, що переважна частина мігрантів з Куби, що живуть в місті, негативно ставилися до покійного лідера і після його смерті очікують змін.
Повідомляється, що величезна частина кубинської спільноти в США відчуває дуже сильні негативні почуття до Ф.Кастро і його брата Рауля.
На численних відео в соцмережах видно, як жителі міста збираються в радісні натовпи, вони посміхаються і махають у відповідь на сигнали водіїв, у багатьох в руках прапори Куби.
Інтернет заполонили ролики святкуючих натовпів, зняті автомобілістами Маямі з вікон автівок.
Вказано, що багато хто говорить, що тепер, після смерті Фіделя Кастро, Куба нарешті побачить зміни, про які просив її народ.
Вихідці з Куби, які проживають в США, є третьою за чисельністю латиноамериканською групою в країні (3,5% всіх латиноамериканців). 70% цих людей проживають в південній частині штату Флорида, через географічну наближеність до Куби.
Найбільшим кубинським центром в США традиційно є Маямі, де кубинці становлять 34,1% населення.