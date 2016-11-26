В Майами вышли на улицы для празднования смерти Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мигранты из Кубы, проживающие во Флориде, не скрывают радости по поводу смерти кубинского лидера Фиделя Кастро, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, жители Майами приветствовали новость о смерти кубинского лидера Фиделя Кастро. Указано, что большая часть мигрантов из Кубы, живущих в городе, негативно относились к покойному лидеру и после его смерти ожидают изменений.
Сообщается, что огромная часть кубинской общины в США испытывает очень сильные негативные чувства к Ф.Кастро и его брату Раулю.
На многочисленных видео в соцсетях видно, как жители города собираются в радостные толпы, они улыбаются и машут в ответ на сигналы водителей, у многих в руках флаги Кубы.
Интернет заполонили ролики празднующих толп, снятые автомобилистами Майами из окон автомобилей.
Указано, что многие говорят, что теперь, после смерти Фиделя Кастро, Куба наконец увидит изменения, о которых просил ее народ.
Выходцы из Кубы, проживающие в США, являются третьими по численности латиноамериканской группой в стране (3,5% всех латиноамериканцев). 70% этих людей проживают в южной части штата Флорида, из-за географической приближенности к Кубе.
Наибольшим кубинским центром в США традиционно является Майами, где кубинцы составляют 34,1% населения.