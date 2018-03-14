У Мар'їнці жінка морила голодом сина
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 березня. УНН. У прифронтовій Мар’їнці жінка морила голодом власного 12-річного сина, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП Донецької області.
Повідомляють, що вказану родину правоохоронці виявили під час розслідування крадіжки майна у с. Павлівка. Як виявилося, 12-річний хлопчик, маючи погану компанію дорослих, вчинив разом з ними злочин, тоді працівники поліції зацікавилися, як мати виховує неповнолітнього.
“Поспілкувавшись з вчителями, вдалося дізнатися, що матір семикласника відмовляється ходити на батьківські збори, та взагалі не цікавиться своєю дитиною. Коли поліцейські навідали родину, їх зустріла п’яна мати дитини, яка не могла адекватно сприймати оточуючих. У кутку сидів неохайний хлопчик, який був дуже голодним” — зазначили у прес-службі Мар’їнського відділу поліції.
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Горе-матір притягнуто до кримінальної відповідальності за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.
Жінка визнає свою вину, але змінюватися не планує. Зараз хлопчик тимчасово знаходиться у родичів.