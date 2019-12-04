У Мар’їнці почались роботи з відновлення електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Мар’їнці через дотримання режиму припинення вогню розпочали проведення аварійно-відновлювальних робіт енергомережі. До світла залишилось підключити 60 будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що, з отриманням довгоочікуваних гарантій щодо дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області, з 9 години 4 грудня 2019 року в районі населеного пункту Мар’їнка розпочалось проведення аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що робітники АТ “ДТЕК Донецькі електромережі” приступили до заміни пошкодженого трансформатора мережі.
"За повідомленням енергопостачальної компанії, залишилося відновити електроживлення 60 будинків на вулицях Тельмана та Жовтневій", - додали у пресцентрі.
Нагадаємо, 30 листопада бойовики не гарантували дотримання режиму припинення вогню під час ремонту лінії електропередач, яка була пошкоджена внаслідок поривів вітру 25 листопада.