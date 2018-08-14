У маршрутці Кривого Рогу вибухнув вогнегасник: постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В одній із маршруток Кривого Рогу вибухнув вогнегасник, внаслідок чого постраждала жінка. Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"Близько 16:00 надійшло повідомлення до чергової частини про те, що в одному з маршрутних таксі міста з поки невідомих причин вибухнув вогнегасник. У результаті місцева жителька 1953 року народження отримала тілесні ушкодження - рвана рана суглоба ноги. Жінці надається медична допомога. Нині встановлюються причини події. Цей факт зареєстрований в рамках чинного законодавства", - зазначили в поліції.
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Нагадаємо, під Харковом внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав травматичну ампутацію пальців та осколкові поранення.