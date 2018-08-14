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В маршрутке Кривого Рога взорвался огнетушитель: пострадала женщина

Киев • УНН

 • 11634 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель, в результате чего пострадала женщина. Об этом УНН сообщили в Криворожском отделе полиции.

В маршрутке Кривого Рога взорвался огнетушитель: пострадала женщина

"Около 16:00 поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель. В результате местная жительница 1953 года рождения получила телесные повреждения - рваная рана сустава ноги. Женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Этот факт зарегистрирован в рамках действующего законодательства", - отметили в полиции.

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Напомним, под Харьковом в результате взрыва неизвестного предмета мужчина получил травматическую ампутацию пальцев и осколочные ранения.

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