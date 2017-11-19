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У Марокко щонайменше 17 людей загинули під час отримання гуманітарної допомоги

У Марокко щонайменше 17 людей загинули під час отримання гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 11671 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У одному із сіл Марокко у тисняві, яка виникла при роздачі гуманітарної допомоги, загинули щонайменше 17 осіб, ще ​38 постраждали. Про це повідомила влада країни, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“У Марокко в результаті масової паніки, що виникла при роздачі гуманітарної допомоги, загинули не менше 17 осіб. Інцидент стався в неділю, 19 листопада, в селі Сиди Буалем, розташованої недалеко від портового міста Ес-Сувейра. В ході виниклої тисняви ​​постраждали щонайменше 38 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тиснява сталася на місцевому ринку, на якому одночасно зібралися близько тисячі осіб.

Більшість жертв і постраждалих — жінки. Також можливе зростання кількості загиблих в зв’язку з критичним станом деяких постраждалих.

Повідомляється, що місцеві правоохоронні органи почали розслідування інциденту.

За даними МВС Марокко, король Мухаммед VI розпорядився надати сім’ям жертв і постраждалих необхідну підтримку. Крім того, влада країни візьме на себе витрати на похорон і медичну допомогу.

Як повідомляв УНН, у Кенії внаслідок ДТП з маршруткою загинули 12 людей.

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