У Марокко щонайменше 17 людей загинули під час отримання гуманітарної допомоги

“У Марокко в результаті масової паніки, що виникла при роздачі гуманітарної допомоги, загинули не менше 17 осіб. Інцидент стався в неділю, 19 листопада, в селі Сиди Буалем, розташованої недалеко від портового міста Ес-Сувейра. В ході виниклої тисняви ​​постраждали щонайменше 38 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тиснява сталася на місцевому ринку, на якому одночасно зібралися близько тисячі осіб.

Більшість жертв і постраждалих — жінки. Також можливе зростання кількості загиблих в зв’язку з критичним станом деяких постраждалих.

Повідомляється, що місцеві правоохоронні органи почали розслідування інциденту.

За даними МВС Марокко, король Мухаммед VI розпорядився надати сім’ям жертв і постраждалих необхідну підтримку. Крім того, влада країни візьме на себе витрати на похорон і медичну допомогу.

Як повідомляв УНН, у Кенії внаслідок ДТП з маршруткою загинули 12 людей.