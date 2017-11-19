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В Марокко не менее 17 человек погибли при получении гуманитарной помощи

В Марокко не менее 17 человек погибли при получении гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

 • 11657 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В одном из сел Марокко в давке, возникшей при раздаче гуманитарной помощи, погибли по меньшей мере 17 человек, еще 38 пострадали. Об этом сообщили власти страны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“В Марокко в результате массовой паники, возникшей при раздаче гуманитарной помощи, погибли не менее 17 человек. Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, в селе Сиди Буалем, расположенном недалеко от портового города Эс-Сувейра. В ходе возникшей давки пострадали по меньшей мере 38 человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что давка произошла на местном рынке, на котором одновременно собрались около тысячи человек.

Большинство жертв и пострадавших — женщины. Также возможен рост количества погибших в связи с критическим состоянием некоторых пострадавших.

Сообщается, что местные правоохранительные органы начали расследование инцидента.

По данным МВД Марокко, король Мухаммед VI распорядился оказать семьям жертв и пострадавших необходимую поддержку. Кроме того, власти страны возьмут на себя расходы на похороны и медицинскую помощь.

Как сообщал УНН, в Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек .

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