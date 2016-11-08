У Маріуполі затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві чоловіка ножем
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Маріуполі затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві чоловіка ножем. Про це кореспонденту УНН повідомляє Центральний відділ поліції Маріуполя.
Вчора, 7 листопада, близько 20:00 затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка в Маріуполі. Третій підозрюваний поки що наволі.
Особи підозрюваних у вбивстві встановлені. Мотив скоєння наразі встановлює слідство.
Нагадаємо, що 7 листопада близько 4:00 ранку в Лівобережному районі Маріуполя між двома компаніями перехожих стався конфлікт, в ході якого один з опонентів дістав ніж. Як результат - один помер на місці, другий - у важкому стані був доставлений в лікарню. Третій постраждалий втік з місця події.