В Мариуполе задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины ножом

Вчера, 7 ноября, около 20:00 задержали двух подозреваемых в убийстве мужчины в Мариуполе. Третий подозреваемый пока на воле.

Личности подозреваемых в убийстве установлены. Мотив совершения пока устанавливает следствие.

Напомним, что 7 ноября около 4:00 утра в Левобережном районе Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож. Как результат - один скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Третий пострадавший убежал с места происшествия.