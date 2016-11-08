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15 марта, 19:03 • 113366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161278 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134783 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127503 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111200 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104663 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100900 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Мариуполе задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины ножом

В Мариуполе задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины ножом

Киев • УНН

 • 8616 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Мариуполе задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины ножом. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Вчера, 7 ноября, около 20:00 задержали двух подозреваемых в убийстве мужчины в Мариуполе. Третий подозреваемый пока на воле.

Личности подозреваемых в убийстве установлены. Мотив совершения пока устанавливает следствие.

Напомним, что 7 ноября около 4:00 утра в Левобережном районе Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож. Как результат - один скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Третий пострадавший убежал с места происшествия.

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