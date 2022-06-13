У Маріуполі рашисти пропонують працювати "за їжу" – розвідка

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Як зазначили, у Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Тому ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання.

"Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. В якості винагороди пропонується "доступ до їжі", – ідеться у повідомленні.

Також для "наведення ладу" у понівечених населених пунктах, зокрема у Маріуполі, окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців".

Додамо

Поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог примушує населення здавати закупникам з Криму 70% врожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно.

Через масову відмову освітян проводити навчальний процес за російською програмою, окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти. Також зафіксовано збільшення кількості вчителів, відряджених з рф та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.