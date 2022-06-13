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В Мариуполе рашисты предлагают работать "за еду" – разведка

В Мариуполе рашисты предлагают работать "за еду" – разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты не смогли набрать работников в коммунальную службу, поэтому теперь предлагают жителям убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах "за еду". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Детали

Как отметили, в Мариуполе рашисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой в 10 тыс. руб. в месяц. Поэтому враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", обеспечивавшей минимальный объем продуктов для выживания.

"Сейчас оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде", – говорится в сообщении.

Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах, в частности в Мариуполе, оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев".

Добавим

Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.

Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также зафиксировано увеличение количества учителей, откомандированных из рф и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

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