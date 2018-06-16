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У Маріуполі святкують День визволення міста

У Маріуполі святкують День визволення міста

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 червня. УНН. Свято з нагоди четвертої річниці визволення Маріуполя від незаконних збройних формувань, яке розпочалося проходом колони бронетехніки та військовослужбовців, проходить у місті, повідомляє кореспондент УНН.

У рамках святкування військовослужбовці, правоохоронці та мешканці міста отримали нагороди МВС - “Вогнепальна зброя”, “За відвагу у службі”, “За відзнаку у службі”, “Захиснику Маріуполя” та почесні грамоти.

Наразі у центрі міста проходять виставки фотографій та військової техніки. Також містян чекають змагання з функціонального багатоборства “Сильна Нація”, різні освітні секції, фудкорти. А ввечері пройде концерт за участю ТНМК, Христини Соловій, “Роллікс” та The Doox.

Додамо, українські сили звільнили Маріуполь від бойовиків у червні 2014 року. Відтоді щороку у місті святкують День визволення Маріуполя.

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