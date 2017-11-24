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У Маріуполі судитимуть співробітників музею за передачу в Крим 52 коштовних картин

У Маріуполі судитимуть співробітників музею за передачу в Крим 52 коштовних картин

Київ • УНН

 • 15151 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до Жовтневого районного суду Маріуполя обвинувальні акти щодо співробітників музею, які передали 52 картини в окупований Крим, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АРК.

За інформацією прес-служби АРК, 23 листопада прокуратура направила до Жовтневого районного суду Маріуполя обвинувальні акти за обвинуваченням, передбаченим ст. 367 (службова недбалість), стосовно колишнього директора КУ “Маріупольський краєзнавчий музей” та завідувача відділом фондів Художнього музею ім. А.І. Куїнджі — філії КУ “Маріупольський краєзнавчий музей”.

Зазначається, що ці особи 20 березня 2014 року незаконно передали на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим в КРУ “Сімферопольський художній музей” 52 картини, які є державною частиною Музейного фонду України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Службовцям музею, які незаконно вивезли в окупований Крим 52 картини, оголосили підозру

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

У прокуратурі АРК нагадали, що у серпні поточного року 52 картини Музейного фонду України художників XVIII-XIX століття, які у березні 2014 року були незаконно передані до Сімферопольського художнього музею, оголошені в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерпол. Їх орієнтовна оціночна вартість станом на 20 березня 2014 року становила 1 млн 324 тис. доларів.

Як повідомляв УНН, незаконно вивезені у Крим 52 картини внесені у базу Інтерполу як викрадені.

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