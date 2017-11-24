В Мариуполе будут судить сотрудников музея за передачу в Крым 52 ценных картин

По информации пресс-службы АРК, 23 ноября прокуратура направила в Октябрьский районный суд Мариуполя обвинительные акты по обвинению, предусмотренным ст. 367 (служебная халатность) в отношении бывшего директора КУ “Мариупольский краеведческий музей” и заведующего отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи — филиала КУ “Мариупольский краеведческий музей”.

Отмечается, что эти лица 20 марта 2014 незаконно передали на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в КРУ “Симферопольский художественный музей” 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В прокуратуре АРК напомнили, что в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявленные в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпол. Их ориентировочная оценочная стоимость по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тыс. долларов.

Как сообщал УНН, незаконно вывезены в Крым 52 картины внесеные в базу Интерпола как похищенные.