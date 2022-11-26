У Маріуполі стався потужний вибух - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області стався потужний вибух, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у суботу, 26 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Потужний вибух в Лівобережному районі Маріуполя на Східному. Деталі з’ясовуємо", - написав Андрющенко.
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Російські окупанти остаточно перетворили Маріуполь Донецької області на свій військовий логістичний хаб - у місті та на околицях фіксують рух техніки та живої сили ворога.