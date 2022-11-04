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Маріуполь перетворили на логістичний хаб ворога: радник мера повідомив про рух техніки та окупантів

Маріуполь перетворили на логістичний хаб ворога: радник мера повідомив про рух техніки та окупантів

Київ • УНН

 • 206265 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російські окупанти остаточно перетворили Маріуполь Донецької області на свій військовий логістичний хаб - у місті та на околицях знову фіксують рух техніки та живої сили ворога, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у п'ятницю, 4 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення військової сили противника", - зазначив він.

Деталі

Так, за даними Андрющенка, знову фіксувався рух військових окупантів:

  • села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району. "З вчора прибула велика кількість військових, розселяється по приміщеннях шкіл, садочків та по приватних будинках за сприянням місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, яких переводять на Запорізькій напрям фронту", - повідомив Андрющенко.
  • Маріуполь. "8:45 за Київським часом. 14 тентованих КАМАЗів на виїзд в бік Мангушу. Відслідковуємо подальший рух", - зазначив радник мера.

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