Маріуполь перетворили на логістичний хаб ворога: радник мера повідомив про рух техніки та окупантів

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"Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення військової сили противника", - зазначив він.

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Так, за даними Андрющенка, знову фіксувався рух військових окупантів:



села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району. "З вчора прибула велика кількість військових, розселяється по приміщеннях шкіл, садочків та по приватних будинках за сприянням місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, яких переводять на Запорізькій напрям фронту", - повідомив Андрющенко.



Маріуполь. "8:45 за Київським часом. 14 тентованих КАМАЗів на виїзд в бік Мангушу. Відслідковуємо подальший рух", - зазначив радник мера.



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