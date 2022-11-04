Маріуполь перетворили на логістичний хаб ворога: радник мера повідомив про рух техніки та окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російські окупанти остаточно перетворили Маріуполь Донецької області на свій військовий логістичний хаб - у місті та на околицях знову фіксують рух техніки та живої сили ворога, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у п'ятницю, 4 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення військової сили противника", - зазначив він.
Деталі
Так, за даними Андрющенка, знову фіксувався рух військових окупантів:
-
- села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району. "З вчора прибула велика кількість військових, розселяється по приміщеннях шкіл, садочків та по приватних будинках за сприянням місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, яких переводять на Запорізькій напрям фронту", - повідомив Андрющенко.
-
- Маріуполь. "8:45 за Київським часом. 14 тентованих КАМАЗів на виїзд в бік Мангушу. Відслідковуємо подальший рух", - зазначив радник мера.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мер Маріуполя: росія бачить у своїх воїнах м'ясо, і наші люди для них теж ніщо