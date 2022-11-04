Мариуполь превратили в логистический хаб врага: советник мэра сообщил о движении техники и оккупантов

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"Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника", - отметил он.

Детали

Так, по данным Андрющенко, снова фиксировалось движение военных оккупантов:



села Камышеватое и Демяновка Мариупольского района. "С вчера прибыло большое количество военных, расселяются по помещениям школ, садов и по частным домам при содействии местных коллаборантов. Из разговоров - мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта", - сообщил Андрющенко.



Мариуполь. "8:45 по Киевскому времени. 14 тентованных КАМАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - отметил советник мэра.



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