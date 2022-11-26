В Мариуполе произошел мощный взрыв - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области произошел мощный взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в субботу, 26 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Мощный взрыв в Левобережном районе Мариуполя на Восточном. Детали выясняем", - написал Андрющенко.
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Российские оккупанты окончательно превратили Мариуполь Донецкой области в свой военный логистический хаб – в городе и на окраинах фиксируют движение техники и живой силы врага.