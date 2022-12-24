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У Маріуполі сьогодні фіксують аномально активний рух військових колон - Андрющенко

У Маріуполі сьогодні фіксують аномально активний рух військових колон - Андрющенко

Київ • УНН

 • 585480 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні в Маріуполі та Маріупольському районі фіксується аномально високий рух військових колон в бік Запоріжської області (Бердянський напрям). Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН

Цитата

"Після вчорашньої "бавовни" в районі Урзуфу, сьогодні у Маріуполі та Маріупольському районі фіксується аномально високий рух військових колон в бік Запоріжської області (Бердянський напрям)", - написав Андрющенко.

Деталі

За його словами, через Маріуполь - Мангуш - "БТРи, командні пункти, поки жива сила".

З Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову - гусенична військова техника у великій кількості.

"З огляду на публічну інформацію від української розвідки, йде відверте укріплення Мелітопольської ділнки фронту", - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 101 430 осіб, 3006 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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