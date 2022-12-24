Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 101 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 101 430 осіб, 3006 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 101 430 (+480) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3006 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8),
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- артилерійських систем – 1988 (+4),
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- РСЗВ – 418 (+4),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 267 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5),
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- спеціальної техніки ‒ 178 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
У Запорізькій області Сили оборони знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом.