Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 101 тисячу

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.12.2022 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 101 430 (+480) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3006 (+1),



бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8),



артилерійських систем – 1988 (+4),



РСЗВ – 418 (+4),



засобів ППО ‒ 212 (+0),



літаків – 283 (+0),



гелікоптерів – 267 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),



крилатих ракет ‒ 653 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5),



спеціальної техніки ‒ 178 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

У Запорізькій області Сили оборони знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом.