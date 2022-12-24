Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 101 тысячу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 101 430 человек, 3006 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 24.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3006 (+1),
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- боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8),
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- артиллерийских систем – 1988 (+4),
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- РСЗО – 418 (+4),
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- средств ПВО ‒ 212 (+0),
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- самолетов – 283 (+0),
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- вертолетов – 267 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4627 (+5),
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- специальной техники ‒ 178 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
В Запорожской области Силы обороны уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом.