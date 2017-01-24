У Маріуполі розпочалася панахида за загиблими під час обстрілу мікрорайона "Східний"

Панахида буде тривати протягом декількох годин, аж до початку мітингу-реквієм, який відбудеться в 11-й ранку біля пам'ятника жертвам обстрілу Східного.

Нагадаємо, що 24 січня 2015 року російські бойовики випустили по мирному кварталу Маріуполя одночасно три касети з реактивної установки Град. В результаті масованого обстрілу загинули 30 осіб (серед загиблих більше половини - жінки і одна дитина), ще понад 100 отримали поранення. Повністю і частково були зруйновані понад 200 будівель. Цей обстріл став наймасштабнішим з початку проведення АТО.