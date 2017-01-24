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В Мариуполе началась панихида по погибшим во время обстрела микрорайона "Восточный"

В Мариуполе началась панихида по погибшим во время обстрела микрорайона "Восточный"

Киев • УНН

 • 7977 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня в храме равноапостольного князя Владимира в Мариуполе с 8:30 утра началась панихида по погибшим в теракте в микрорайоне "Восточный", передает корреспондент УНН.

Панихида будет продолжаться в течение нескольких часов, до начала митинга-реквием, который состоится в 11 утра возле памятника жертвам обстрела Восточного.

Напомним, что 24 января 2015 года российские боевики выпустили по мирному кварталу Мариуполя одновременно три кассеты из реактивной установки Град. В результате массированного обстрела погибли 30 человек (среди погибших больше половины - женщины и один ребенок), еще более 100 получили ранения. Полностью и частично были разрушены более 200 зданий. Этот обстрел стал самым масштабным с начала проведения АТО.

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