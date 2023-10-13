У Маріуполі пролунав гучний вибух - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі пролунав потужний вибух, після чого активізувався рух авіації ворога у бік Донецька, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.
Цитата
"У Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста", - вказав Андрющенко у Telegram.
З його слів, "одразу після вибуху незвично активний рух авіації ворога в бік Донецька. Може знов свій літак приземлило ППО?".
Доповнення
Мелітопольський міський голова Іван Федоров у п'ятницю зранку повідомив про вибух у тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі.