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У Маріуполі пролунав гучний вибух - радник мера

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі пролунав потужний вибух, після чого активізувався рух авіації ворога у бік Донецька, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

"У Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста", - вказав Андрющенко у Telegram.

З його слів, "одразу після вибуху незвично активний рух авіації ворога в бік Донецька. Може знов свій літак приземлило ППО?".

Доповнення

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у п'ятницю зранку повідомив про вибух у тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі.

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