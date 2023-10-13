В Мариуполе прогремел громкий взрыв - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе прогремел мощный взрыв, после чего активизировалось движение авиации врага в сторону Донецка, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"В Мариуполе громкий взрыв. Слышали все районы города", - указал Андрющенко в Telegram.
По его словам, "сразу после взрыва необычно активное движение авиации врага в сторону Донецка. Может опять свой самолет приземлило ПВО?".
Дополнение
Мелитопольский городской голова Иван Федоров в пятницу утром сообщил о взрыве во временно занятом оккупантами Мелитополе.